اللواء بيت المال: مازلنا نرصد تحشيدات المُرتزقة في سرت والجفرة

قال آمر غرفة عمليات سرت والجفرة اللواء إبراهيم بيت المال، إنهم لازالوا يرصدون تحشيدات المُرتزقة في سرت والجفرة والمسنودة بطيران حربي.

وأشار اللواء بيت المال في تصريحات له، إلى أن الطريق الساحلي لن يفتح حتي إخراج المُرتزقة ورجوع قوات حفتر إلى الرجمة.

وأوضح أن المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة لم يطالبا بفتح الطريق الساحلي خلال زيارتهما إلى مصراتة، وتكلموا عن توحيد المؤسسة العسكرية بعيداً عمن تورطوا في قتل الليبيين.

في غضون ذلك، تعقد اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بمقرها الدائم في مدينة سرت، اجتماعاً يومي الأحد والاثنين القادمين.

وذكرت مصادر باللجنة لوكالة الأنباء الليبية، أن اللجنة العسكرية المشتركة ستبحث بحضور مندوب عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ما تم الاتفاق علية خلال الاجتماعات السابقة بشأن آلية تطبيق وقف إطلاق النار الدائم الذي تم توقيعة فى جنيف السويسرية يوم 23 أكتوبر عام 2020.

وأوضحت المصادر أنه سيتم خلال اجتماع اللجنة استعراض تقارير عمل اللجان الفرعية الأمنية والشرطية ونزع الألغام والمخلفات الحربية تمهيدا لفتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة، وإخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، وبنود أخرى تم الاتفاق بشأنها في اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بسرت خلال الشهر الماضي.