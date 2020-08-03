العميد دراه: حكومة الإمارات «سرطان» بجسد الأمة العربية

اعتبر الناطق باسم غرفة عمليات تحرير سرت والجفرة العميد عبد الهادي دراه، أن حكومة الإمارات “سرطان بجسد الأمة العربية”، حسب وصفه.

وقال العميد دراه في مقابلة مع قناة “فبراير” الفضائية، مستثنيا “الشعب الإماراتي الطيب الأصيل”، إن “حكومة الإمارات حاربت الربيع العربي، وسببت المشاكل والأزمات في اليمن وسوريا”.

وأضاف أن “أبوظبي تحاول الدخول حتى للبرلمان التونسي، وعمل القلاقل في تونس والجزائر”.

يأتي ذلك بعد أن حاولت 4 كتل نيابية في تونس مدعومة من الإمارات، مؤخراً، إلى سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، إثر اتهامه من دون دليل، بـ”سوء إدارة المجلس ومحاولة توسيع صلاحياته”.

وأوضح العميد دراه أن الإمارات دعمت منذ البداية خليفة حفتر بالأسلحة والعتاد، وتحاول عسكرة ليبيا كما فعلت في مصر.

وشدّد على أن “الإمارات متورطة ولها يد كبرى في كل مشاكل العرب، وهي سرطان الأمة العربية”.

شاهد | الناطق باسم غرفة عمليات تحرير وتأمين #سرت و #الجفرة العميد عبدالهادي دراه يصف الحكومة الإماراتية بــ "السرطان" في جسد الأمة العربية#طرابلس #ليبيا #الإمارات pic.twitter.com/ktcMSUiL7N — قناة فبراير (@FebruaryChannel) August 2, 2020