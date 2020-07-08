العميد دراه: رصدنا اختراقات وانتهاكات لمجموعات الجنجاويد في سوكنة

قال الناطق الرسمي لغرفة عمليات سرت والجفرة العميد عبد الهادي دراه، إنهم رصدوا مؤخرا عديد الاختراقات والانتهاكات التي تقوم بها مجموعات الجنجاويد التابعة لقوات حفتر المتمركزة بمنطقة سوكنة وسط ليبيا.

ونقل المكتب الإعلامي بالغرفة عن عميد دراه قوله: “سجلت لدينا أكثر من عملية اعتداء على منازل المواطنين ومزارعهم الخاصة بهدف سرقة الأموال والممتلكات”.

وأشار العميد دراه إلى عمليات سطو مسلح على مقار الجهات العامة أبرزها شركة المواشي واللحوم، لتتخذها من وصفها بـ”الشراذم” مركزا لتدريب العناصر الوافدة.

وتابع: “في الوقت الذي احتج فيه أهالي المنطقة على هذه الأعمال، ليكون رد هذه العصابات باعتقال مجموعة من الأهالي والزج بهم في سجون الظلام التابعة لهم”.