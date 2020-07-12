العميد دراه: عناصر حفتر تواصل اختراقها للعهود والمواثيق

قال الناطق الرسمي باسم غرفة عمليات سرت والجفرة العميد عبد الهادي دراه، إن عناصر حفتر تواصل اختراقها للعهود والمواثيق الدولية لحماية المدنيين.

وأشار العميد دراه في تصريحات اليوم الأحد، إلى قيام عناصر حفتر مؤخرا بعمليات إجرامية جديدة تستهدف الرعاة والعائلات في منطقة أبوهادي، إضافة إلى رصد حركة مكثفة للآليات العسكرية المختلفة في محيط القاعدة التي تتمركز بها المرتزقة الروسية المساندة لعناصر حفتر.

وأضاف يقول: “هذا بدوره ما يؤكد تورطهم في مقتل عديد المدنيين من الأفراد والعائلات خلال المدة الماضية”

هذا وأطلق عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، نداء من أجل تحرير مدينة هون وسط ليبيا من مرتزقة الجنجاويد وعناصر حفتر.

وقال الشاطر في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “نداء.. لا تتركوا أهالي مدينة هون يواجهون عصابات الجنجاويد لوحدهم.. لا تخذلوهم فهم في الخندق الأمامي دفاعا عن وطن خال من الغزاة”.

وأضاف الشاطر في تغريدة أخرى يقول: “هل من رد قريب على قتل 3 مواطنين في مدينة هون من قِبل مرتزقة الجنجاويد.. المواطنون في المدينة احتجوا واحرقوا الإطارات وأغلقوا الشوارع”.

وتابع: “ألا تستحق مدينتنا هون المعتدى على أهلها ضربة جوية على مواقع المرتزقة الباغية الجنجاويد.. هذا العار الذي جلبه لنا حفتر”.

هل من رد قريب على قتل 3 مواطنين في مدينة #هون من قبل مرتزقة #الجنجاويد.

المواطنون في المدينة احتجوا و احرقوا الاطارات و أغلقوا الشوارع.

الا تستحق مدينتنا #هون المعتدى على أهلها ضربة جوية على مواقع المرتزقة الباغية الجنجاويد.

هذا العار الذي جلبه لنا #حفتر. — Abdurrahman Shater (@alshater1939) July 11, 2020

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة العميد عبد الهادي دراه، إن من وصفها بميليشيات الكرامة الإرهابية ومرتزقتهم تستمر في سلسة إجرامها وتعدّيها على المواطنين العزل في المناطق التي لازالت تسيطر عليها، حيث قتلت أحد أبناء مدينة هون الشاب طارق محمد حمد يوسف عبدالحفيظ البالغ من العمر 30 عاماً بعد أن قام منتسبو الكتيبة 128 التابعة لحفتر باختطافه وتعذيبه حتى الموت وإلقاء جثته أمام مستشفى العافية عصر الخميس، ويأتي هذا بعد أن قامت عناصر حفتر باختطاف أخيه الأكبر أحمد والذي لايزال مصيره مجهول حتى اللحظة.

وأضاف العميد دراه: “جرائم عصابات الكرامة الإرهابية لم تقف عند هذا الحد، بل قامت في منطقة هون بقتل امرأة من سبها كان أهلها يبحثون عنها منذ خمسة أيام ليجدوها مقتولة بعيار ناري في الرأس”.

هذا وأفادت مصادر من مدينة هون بانتشار الكتيبة 128 التابعة لحفتر في أرجاء المدينة لاعتقال المساهمين والمحرضين على بدء الاعتصام والدعوة إليه.

ونقلت قناة “ليبيا الأحرار” عن المصادر قولها، إن اعتصام الأهالي دخل حيز التنفيذ بإغلاقهم المنطقة وجميع المحال التجارية والصناعية والمقرات الخدمية، بعد حملات التصفية والاعتقالات التي يتعرض لها أهالي منطقة الجفرة مؤخرا.

شاهد | أهالي #هون يغلقون الشوارع احتجاجا على مقتل 3 شباب من المدينة واختطاف آخرين من قبل مليشيات حفتر والمرتزقة #ليبيا pic.twitter.com/dOusf9VOQO — قناة فبراير (@FebruaryChannel) July 11, 2020