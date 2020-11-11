العميد غريبيل: سرت خالية من أي قوات عسكرية ويوجد بها قوات أمنية فقط

قال عضو وفد حكومة الوفاق باللجنة العسكرية المشتركة العميد ركن الفيتوري غريبيل، إنهم سيبحثون في جلسات اليوم في مدينة سرت موضوع فتح الطرق المغلقة جراء العمليات العسكرية.

وأضاف العميد غريبيل في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”: “مدينة سرت خالية حاليا من أي قوات عسكرية ويوجد بها قوات أمنية فقط”.

وفي وقت سابق، أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بأن اللجنة العسكرية المشتركة دشنت اجتماعها السادس أمس الثلاثاء في مقرها الرئيسي بمدينة سرت، بهدف الإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بتاريخ 23 أكتوبر في جنيف، واستكمالاً للمباحثات التي بدأت الأسبوع الماضي في غدامس، بحضور البعثة الأممية.

وتواصلت مساء أمس الثلاثاء، اجتماعات لجنة العشرة العسكرية الليبية المشتركة، في مقرها الدائم بمدينة سرت بحضور ورعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ووصل أعضاء لجنة العشرة المشتركة ووفد البعثة الأممية، في وقت سابق من الثلاثاء، لعقد الجولة السادسة من المحادثات في مقرها الدائم بمجمع قاعات واغادوغو في مدينة سرت، بحضور ومشاركة البعثة الأممية.

وقالت البعثة الأممية في بيان، “إن المشاركين سيستكملون في هذه الجولة آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، إضافة إلى استكمال تشكيل اللجان الفرعية المتخصصة؛ بهدف الإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بتاريخ 23 أكتوبر في جنيف واستكمالاً للمباحثات التي بدأت الأسبوع الماضي في غدامس”.

واستكملت مدينة سرت الاستعدادات لاستضافة اجتماعات لجنة العشرة العسكرية المشتركة، حيث تم اتخاذ كافة الترتيبات لاستقبال المشاركين بالاجتماعات وجرى تجهيز كافة المواقع المستهدفة بالاجتماعات والإقامة وتجهيز مركز إعلامي.