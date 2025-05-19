العميد «محمود حمزة» من أبوسليم: طرابلس تستعيد عافيتها ولن نسمح بتهديد أمنها

أجرى آمر اللواء 444 قتال، العميد محمود حمزة، زيارة ميدانية إلى بلدية أبوسليم، للاطلاع على الأوضاع الأمنية والخدمية في المنطقة، ومتابعة سير العمل بها.

وخلال جولته التفقدية، أكد العميد حمزة، على أن العاصمة طرابلس بدأت تستعيد حياتها الطبيعية، بفضل جهود القوات الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار، مشدداً على أن “استتباب الأمن مسؤولية وطنية، ولن يُسمح لأي جهة بتهديده”.

كما تعهد آمر اللواء 444 بملاحقة الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تعمل بشكل متواصل لضبط المخالفين وإنفاذ القانون بالتنسيق مع السلطات القضائية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التواصل بين المؤسسة العسكرية والبلديات، ولضمان توفير الحماية للمواطنين وممتلكاتهم، ودعم الجهود الحكومية في بسط سلطة الدولة على كافة مناطق العاصمة.