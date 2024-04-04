العميلة السياسية والمصالحة.. محاور لقاء «باتيلي» بوفود من الجنوب

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، الأربعاء، بمقر البعثة في طرابلس، مع ممثلين عن المجلس الوطني للتبو.



وبحسب ما أفادت البعثة الأممية في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فإن اللقاء يأتي في إطار المشاورات الشاملة التي يجريها باتيلي مع الليبيين من جميع الأطياف، بما فيها المكونات الثقافية.

وقال باتيلي عبر حسابه على منصة “إكس”، إن أعضاء الوفد “أعربوا عن بواعث قلقهم، بما في ذلك بشأن ضمان مشاركتهم في جميع مراحل العملية السياسية وعملية المصالحة الوطنية”.

وأوضح المبعوث الأممي أنه أطلع الوفد على التطورات السياسية الجارية، وأنه شدد “على ضرورة أن يضطلع قادة المجتمعات المحلية بدورهم في إسماع أصواتهم من أجل خلق الزخم اللازم للدفع بإجراء الانتخابات”.

وفي ذات السياق، التقى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، مع أعضاء فريق الاتصال من الجنوب، حيث تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الوضع السياسي الراهن، والتأكيد على أهمية التمثيل العادل لجميع الليبيين في العملية السياسية.

كما ناقش اللقاء سبل معالجة التحديات السياسية وكسر الجمود السائد.

وحث باتيلي فريق الاتصال وجميع الأطراف الليبية الفاعلة على توحيد وتنسيق الجهود لإيجاد حل مستدام للأزمة.