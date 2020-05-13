العودة التدريجية للمدارس في منتصف يونيو القادم

أفاد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة، بأن الوزارة ستعلن مساء غدا الخميس الخطة المعتمدة بشأن العودة التدريجية للمدارس والتي ستنطلق في الـ13 من يونيو المقبل من خلال استئناف طلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية لدراستهم والتي ستستمر لمدة شهرين.

وأوضح الوكيل أن هذه الخطوة تأتي بعد الموافقة من اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا على مقترح الوزارة التفصيلي والمحال للجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

كما أكد جمعة بأن البداية المتأخرة للعام الدراسي والحرب التي تشن على العاصمة كانت أهم العوامل في تأخر تنفيذ المقررات الدراسية والتي لم تتجاوز ما نسبته 41%.

ووفق ذلك فإن اتخاذ قرار الترحيل أو حساب متوسط الفترتين يتعذر تنفيذه الأمر الذي اضطر الوزارة إلى إعداد خطة للعودة المدرسية سيعلن عنها وزير التعليم مساء غداً الخميس.

كما أكد وكيل الوزارة بأن وزارة التعليم ستوفر الظروف الصحية المناسبة للطلاب في المؤسسات التعليمية من خلال توفير الاحتياجات الضرورية وتنظيف المؤسسات التعليمية وتعقيمها بشكل دوري.

كما أوضح الوكيل بأن وزير التعليم شكل لجنة تتولى الإشراف والمتابعة للعودة المدرسية وأن التنسيق مستمر ومتواصل مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض لتنفيذ الإجراءات للحفاظ على سلامة الطلاب والحرص على استكمال العام الدراسي في ظروف صحية ملائمة، وفق قوله.

هذا واجتمع وكيل وزارة التعليم عادل جمعة، ظهر اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، مع مراقبي تعليم بلديات طرابلس الكبرى (أبوسليم- حي الأندلس- سوق الجمعة- جنزور- طرابلس المركز- القره بوللي- العامرية- الناصرية- العزيزية- السواني- الماية- تاجوراء وعين زارة)، بحضور عدد من مدراء الإدارات بالوزارة.