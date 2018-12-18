العيساوي يبحث عودة التعاون التجاري والاقتصادي بين ليبيا وإسبانيا

التقى وزير الاقتصاد و الصناعة علي العيساوي بسفير المملكة الإسبانية في ليبيا “فرانسيسكو دي ميغال” أمس الاثنين.

حيث تم التباحث خلال اللقاء بجملة من المسائل الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك.

كما عبر السفير عن رغبة بلاده في تفعيل وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري مع دولة ليبيا ورغبة الشركات الإسبانية باستئناف تنفيذ المشروعات التنموية في ليبيا وتوسيع نشاطها في مجالات الاتصالات واستكشاف وإنتاج النفط والغاز.

هذا وتم التطرق لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي يتم تنفيذه من قبل حكومة الوفاق الوطني لإيجاد الحلول المناسبه للتحديات التي تواجه الملف الاقتصادي بهذا وتوافقت وجهات النظر حول أهمية الإعداد لاجتماعات اللجنة المشتركة الليبية الإسبانية على المستوى التنفيذي.

واختتم اللقاء بالتاكيد على أهمية التواصل بين الجهات الاقتصادية والتجارية والمؤسسات بما يحقق المصالح المشتركة في كلا البلدين.