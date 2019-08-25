العيساوي يتفقد المؤسسات التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة في مدينة مصراتة

زار وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني علي العيساوي والوفد المرافق له المجلس البلدي لمدينة مصراته صباح اليوم الأحد، في مستهل زيارته التي تستهدف بعض المؤسسات التابعة للوزارة العاملة في النطاق الجغرافي للبلدية.

حيث حضر الاجتماع عميد وأعضاء المجلس البلدي، ووكيل الديوان.

هذا وأكد الجميع على أهمية الإسراع في اجراءات نقل الاختصاصات التي تبنتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، والتي تعتبر خطوة هامة في التحول الفعلي إلى الإدارة المحلية واللامركزية.

كما تم مناقشة حلحلة بعض الاشكاليات العالقة كموضوع إعادة بناء الغرف لأهميتها، وموضوع تكدس الخردة التي اتخذت الوزارة فيه خطوات جادة بناء على التقارير الواردة إليها، وفي مقدمتها تقرير المجلس البلدي مصراتة، مؤكداً أن الوزارة اتخذت اجراءات فعلية لمعالجة الأمر في كل من بلديات مصراتة وزوارة والزاوية بشكل عام على أن يتم النظر إلى الخردة كثروة وطنية، وأن يتم التعامل على هذا الاساس للمحافظة عليها.

وتم الإشارة أيضاً إلى أن البلديات شريك أساسي في البرامج المتعلقة بالمشروعات الصغرى والمتوسطة والحاضنات، مؤكدين على ضرورة معالجة الوضع القائم وإنشاء المناطق الصناعية بالتعاون مع الهيئة المختصة والبلدية، وأن تعطى المنطقة الصناعية بالكراريم الأهمية لإستكمال مشاريع البنية التحتية بها.