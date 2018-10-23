العيساوي يُبدي استعداد وزارة الاقتصاد لدعم شركة الخطوط الأفريقية

اجتمع وزير الإقتصاد والصناعة علي العيساوي أمس الاثنين مع كل من وكيل وزارة المواصلات والنقل ومدير مصلحة الطيران المدني ورئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للطيران ومدير شركة الخطوط الليبية ومدير شركة الخطوط الأفريقية ومندوب شركة الأجنحة.

حيث ناقش الاجتماع تأثير الإصلاحات الإقتصادية على قطاع الطيران ودراسة الآثار السلبية التي ترتبت على الشركات في قطاع الطيران جراء تنفيذ القرار من تاريخ صدوره وتخلل الاجتماع عرض بعض التوقعات في حال المباشرة في تنفيذ الإصلاحات بشكل فوري.

كما تم مناقشة سبل رفع كفاءة شركات الطيران المحلية والعمل على ضمان قدرتها التنافسية في ظل الإصلاحات الإقتصادية.

هذا واطلع العيساوي على الإجراءات التي قامت بها شركة الخطوط الأفريقية لحلحلة الإشكالية الخاصة بعودة طيران الأفريقية إلى إسطنبول مؤكداً على ضرورة معالجة هذه الأزمة ومبدياً استعداد لتسهيل كافة الإجراءات.