«العيساوي» يُتابع سير العمل بوزارة الاقتصاد والصناعة

عقد وزير الاقتصاد والصناعة المفوض بحكومة الوفاق الوطني علي العيساوي، اجتماعاً بحضور وكيل الوزارة المكلف، ومدراء الإدارات والمكاتب.

ويأتي الاجتماع بحسب ما أفاد تب الإعلامي بالوزارة، لمتابعة سير العمل بالوزارة، حيث اطلع الوزير خلال الاجتماع على تقارير العمل الخاصة بالإدارات والمكاتب، وما تم إنجازه من مهام وأعمال مستهدفة خلال الربع الأول من عام 2020.

كما شدد الوزير على ضرورة الإلتزام بإنجاز المهام وفق الجدول الزمني المحدد لها.

وفي نهاية الاجتماع، أكد الوزير لمدراء الإدارات والمكاتب على ضرورة التعاون مع فريق العمل المكلف بإعداد تقرير نشاط القطاع للربع الأول من العام 2020 في شكله النهائي وتقديم كل البيانات والمعلومات بنشاط الاإدارات والمكاتب.