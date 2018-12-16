العيساوي: يُثمن الدور المصري خلال المؤتمر السابع لوزراء الاقتصاد والتجارة الأفارقة

اجتمع وزير الاقتصاد والصناعة لحكومة الوفاق الوطني د.علي عبدالعزيز العيساوي بالعاصمة المصرية القاهرة ، مع وزير التجارة والصناعة المصري م. عمرو نصار ، وذلك على هامش المؤتمر السابع لوزراء الاقتصاد والتجارة الافارقة والذي اختتم أعماله الخميس .

حيث تناول الإجتماع سبل التعزيز التعاون التجاري والاقتصادي و إعادة تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين الشقيقين وسبل مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وقد أبدى وزير التجارة والصناعة المصري امتنانه لمشاركة دولة ليبيا بوفد رفيع المستوى برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة، حيث اشاد بالعلاقات الاخوية العميقة بين ليبيا ومصر و العلاقات الاقتصادية بينهما.

بدوره عبر العيساوي، عن شكره لجمهورية مصر العربية لما شهده من حسن الاستقبال وكرم الضيافة وحسن تنظيم الموتمر.

وقد حضر اللقاء سعادة القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا لدى جمهورية مصر العربية أ.فوزي تنتوش، والمكلف بملف التعاون الاقتصادي الافريقي بوزارة الاقتصاد والصناعة أ.سالم مرغم.