العيساوي يُشارك في اختتام مسابقة أفضل تطبيق للهاتف النقال في ليبيا

شارك وزير الاقتصاد والصناعة علي العيساوي بحضور مدير البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة في اختتام مسابقة أفضل تطبيق للهاتف النقال لطلبة الجامعات الليبية بتنظيم البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة.

حيث شارك في المسابقة 70 طالب من مختلف الجامعات الليبية، وحيث ألقى العيساوي كلمته للحضور لتحفيز الشباب الليبي للابداع والتميز ونشر ثقافة ريادة الأعمال، و ان الوزارة عبر البرنامج الوطني مستعدة لدعم وتبني أصحاب المشاريع الإبداعية والمبتكرين.

هذا وتم تكريم أصحاب التراتيب الثلاثة الأولى لأفضل تطبيقات الهاتف النقال، حيث تحصل على الترتيب الأول علاءالدين الصغير لتطبيق “توفير” وقيمة الحائزة 10000 دينار وتطبيق توفير يجمع كل الأنشطة التجارية مثل محلات “الملابس، الساعات، عطور، أحذية، نقالات” والخدمية مثل “المصورين، المصممين، المبرمجين، كاتبي المحتوى، المتسوقين” في مكان واحد يتميز بطريقة عرض مريحة ويوفر عالزبائن الوقت والجهد ليجد المنتج الذي يريده ويسهل على المحل ان يسوق منتجاته وخدماته للزبائن وبأقل تكلفة.

كما نال الترتيب الثاني محمود المكي لتطبيق “أسطى” وقيمة الجائزة 5000 دينار ونال الترتيب الثالث الطالبة اسراء عوقي لتطبيق “اللغة الانجليزية للأطفال” قيمة الجائزة 2500 دينار.