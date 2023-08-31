الغابون.. الإنقلاب يُعيّن رئيسا مؤقتا للبلاد عقب الإطاحة بالرئيس السابق

أدى قائد الحرس الجمهوري في الغابون الجنرال بريس أوليغي نغيما القسم رئيسا للمرحلة الانتقالية بعدما عينه قادة الانقلاب رئيسا مؤقتا للبلاد.

كما أعلن قادة الإنقلاب في الغابون إحالة الرئيس المطاح به علي بونغو على التقاعد ووضعه قيد الإقامة الجبرية، بعد أيّام قليلة من إجراء الانتخابات في البلاد وإعلان فوزه فيها للمرة الثالثة على التوالي.

وكان عسكريون قد أعلنوا صباح أمس الأربعاء استيلاءهم على السلطة، بعد ساعات قليلة من إعلان لجنة الانتخابات فوزه بولاية رئاسية ثالثة، في وقت خرجت في شوارع العاصمة ليبرفيل مظاهرات مؤيدة للانقلاب.

وأعلن قادة الإنقلاب إغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر كما قرر حظر التجوال في البلاد من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا.

وتصاعد التوتر في الغابون جراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أجريت السبت الماضي، في غياب مراقبين دوليين.