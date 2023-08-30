الغابون.. انقلاب عسكري وإلغاء الانتخابات التي شهدتها البلاد السبت

استولت مجموعة من العسكريين على السلطة في الغابون، الأربعاء، بعد ساعات من تأكيد فوز الرئيس الحالي علي بونغو، بولاية رئاسية ثالثة.

وظهر العسكريون عبر التلفزيون الحكومي، معلنين إلغاء الانتخابات التي أجريت السبت، وحل جميع مؤسسات الدولة وإغلاق الحدود الجوية والبحرية والبرية.

وقال متحدث باسم العسكريين في البيان الذي بثه التلفزيون: «اليوم، 30 أغسطس (آب) 2023،، باسم الشعب الغابوني، قررنا نحن قوات الدفاع والأمن المتحدين في إطار لجنة نقل واستعادة المؤسسات الدفاع عن السلام من خلال وضع حد للنظام القائم».

وتابع: «لهذا الغرض، تم إلغاء الانتخابات العامة لشهر آب 2023 ونتائجها المزورة، ونعلن إغلاق الحدود حتى إشعار آخر، وحلّ جميع المؤسسات الحكومية».

وجاءت الخطوة بعد ساعات من تأكيد مركز الانتخابات في الغابون بعد فوز بونغو رسميًا بولاية رئاسية ثالثة، بنسبة 64.27% من أصوات الناخبين.