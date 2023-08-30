الغابون.. تعيين الجنرال «أوليغي نغيما» رئيساً للمرحلة الانتقالية

أعلن قادة الانقلاب في الغابون، في بيان متلفز، اليوم الأربعاء، عن اختيار قائد الحرس الجمهوري الجنرال “بريس أوليغي نغيما” رئيساً للمرحلة الانتقالية، وذلك بعد الإطاحة بالرئيس علي بونغو.

وبحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس”، فقد أعلن ضابط بحضور عشرات من كبار الضباط والجنرالات الذين يمثّلون جميع فيالق الجيش الغابوني، أنه جرى تعيين الجنرال أوليغي نغيما بريس بالإجماع رئيساً للجنة انتقال واستعادة المؤسسات، ورئيساً للمرحلة الانتقالية.

كما أعلن قادة الانقلاب أيضا حظر التجوال في البلاد من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا.

واستولت مجموعة من العسكريين على السلطة في الغابون، اليوم الأربعاء، بعد ساعات من تأكيد فوز الرئيس الحالي علي بونغو، بولاية رئاسية ثالثة.

وظهر العسكريون عبر التلفزيون الحكومي، معلنين إلغاء الانتخابات التي أجريت يوم السبت، وحل جميع مؤسسات الدولة وإغلاق الحدود الجوية والبحرية والبرية.

وقال متحدث باسم العسكريين في البيان الذي بثه التلفزيون: “اليوم، 30 أغسطس 2023،، باسم الشعب الغابوني، قررنا نحن قوات الدفاع والأمن المتحدين في إطار لجنة نقل واستعادة المؤسسات الدفاع عن السلام من خلال وضع حد للنظام القائم”.

وأضاف البيان: “لهذا الغرض، تم إلغاء الانتخابات العامة لشهر أغسطس 2023 ونتائجها المزورة، ونعلن إغلاق الحدود حتى إشعار آخر، وحلّ جميع المؤسسات الحكومية.

وجاءت الخطوة بعد ساعات من تأكيد مركز الانتخابات في الغابون فوز بونغو رسميًا بولاية رئاسية ثالثة، بنسبة 64.27% من أصوات الناخبين.