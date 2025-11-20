الغارديان: إسرائيل تستخدم «قنابل عنقودية» محرمة دولياً في قصف جنوب لبنان

أفادت صحيفة الغارديان بأن إسرائيل استخدمت القنابل العنقودية المحظورة في هجومها الأخير على جنوب لبنان، مستندة إلى صور لبقايا هذه الذخائر في عدة مواقع جنوبي نهر الليطاني، بما في ذلك وادي زبقين، وادي برغوز، ووادي دير سريان.

وأظهرت الصور التي فحصها ستة خبراء في الأسلحة بقايا نوعين جديدين من القنابل العنقودية: قذيفة مدفعية من طراز باراك إيتان M999 عيار 155 ملم، وصاروخ موجّه رعّام إيتان عيار 227 ملم، ما يمثل أول مؤشر على استخدام إسرائيل لهذا النوع من الأسلحة منذ حرب لبنان عام 2006.

وذكرت الصحيفة أن القنابل العنقودية تطلق أعدادًا كبيرة من القنابل الصغيرة على مساحة واسعة، تصل إلى عدة ملاعب كرة قدم، ويحظر استخدامها على نطاق واسع بسبب خطر انفجارها الجزئي، الذي يترك بقايا قاتلة للمدنيين لعقود من الزمن.

وأشارت مديرة تحالف القنابل العنقودية، تامار غابلنيك، إلى أن هذه الذخائر تتعارض مع القانون الإنساني الدولي، لأنها لا تميّز بين المدنيين والأهداف العسكرية، ما يجعلها قاتلة بعد انتهاء النزاع مباشرة.

وعلى الرغم من عدم تأكيد الجيش الإسرائيلي أو نفيه استخدام القنابل العنقودية، أكد أن القوات تستخدم أسلحة قانونية وفق القانون الدولي مع الحرص على الحد من أضرار المدنيين.

ولفتت الغارديان إلى التاريخ المؤلم للبنان مع القنابل العنقودية، حيث أطلقت إسرائيل حوالي أربعة ملايين قنبلة خلال حرب 2006، ولم ينفجر مليون منها، ما أدى إلى مقتل أكثر من 400 شخص في جنوب لبنان منذ ذلك الحين.

وأضافت الصحيفة أن القذيفة الأولى M999 تطلق تسع ذخائر فرعية تنفجر إلى 1200 شظية من التنجستن، فيما الصاروخ الثاني رعّام إيتان يحوي 64 قنبلة صغيرة تنتشر على نطاق واسع، وقد جهز الجيش الإسرائيلي بهذا السلاح في فبراير 2024 استعدادًا لأي مواجهة مع حزب الله على الحدود الشمالية.

رئيس الحكومة اللبنانية: إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار وتحتفظ بخمس مواقع حدودية

جدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الخميس، تأكيد استعداد بلاده للتفاوض بشأن الحدود البرية والمناطق التي لا تزال إسرائيل تحتفظ بها.

وقال سلام إن إسرائيل لا تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار وتواصل البقاء في خمس مواقع حدودية عديمة القيمة الأمنية والعسكرية، مؤكداً أن لبنان “لن يتخلف عن التغيير في المنطقة هذه المرة”، معرباً عن رغبة بلاده في مساعدة الولايات المتحدة لدفع المفاوضات مع إسرائيل.

وجاءت تصريحات سلام في أعقاب الغارة الإسرائيلية الأخيرة على مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا، والتي أودت بحياة 13 شخصاً، بحسب بيان وزارة الصحة اللبنانية.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الغارة استهدفت عناصر يُزعم أنهم تابعون لحركة حماس داخل مجمع تدريبي في المخيم.

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، وكان من المفترض أن تنسحب إسرائيل من المناطق التي احتلتها جنوب لبنان بحلول 26 يناير الماضي.، إلا أن الجيش الإسرائيلي لم يلتزم بالموعد، محافظاً على وجوده العسكري في خمس نقاط استراتيجية جنوب البلاد، ومستمراً في تنفيذ ضربات جوية على مناطق متفرقة، مبرراً ذلك بـ”ضمان حماية المستوطنات في الشمال”، بينما يرفض لبنان هذه الاعتداءات ويطالب بوقفها.

الجيش اللبناني يعلن توقيف المطلوب الشهير نوح زعيتر في عملية احترافية

أعلن الجيش اللبناني اليوم الخميس توقيف المواطن نوح زعيتر، أحد أخطر المطلوبين في البلاد، خلال كمين نفذته مخابرات الجيش على طريق الكنيسة – بعلبك شرقي لبنان.

وأفاد مصدر أمني بأن زعيتر، الذي صدرت بحقه نحو 30 ألف مذكرة توقيف من مخابرات الجيش والإنتربول الدولي، لم يتعرض لأي إصابة أثناء توقيفه، فيما أكد محاميه أشرف الموسوي أنه أصبح تحت إشراف وزارة الدفاع اللبنانية. وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة القبض عليه.

وتواصل وحدات الجيش اللبناني ملاحقة المطلوبين ومروجي المخدرات في مختلف المناطق، حيث أوقفت دورية من مديرية المخابرات في تل عباس – عكار المواطن ف.م. لترويجه المخدرات، وضبطت بحوزته كمية كبيرة منها إضافة إلى ذخائر حربية، كما أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز الصدقة – عكار المواطن و.ق. لحيازته أسلحة وذخائر.

وكان الجيش قد أعلن في 18 نوفمبر الجاري استشهاد عسكريين وإصابة ثلاثة آخرين أثناء اشتباكات مع مطلوبين في منطقة الشراونة – بعلبك، وأسفرت المواجهات عن وفاة المطلوب ح.ع.ج. الذي تورط في إطلاق النار على الجيش وتسبّب بمقتل أربعة عسكريين، إضافة إلى وقائع الخطف والسرقة والاتجار بالمخدرات.

وخلال عمليات الدهم الأخيرة، ضبط الجيش كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية، فيما تتواصل الجهود لتوقيف باقي المتورطين.