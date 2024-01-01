الغارديان: الشرق الأوسط ينزلق إلى حافة صراع إقليمي

حذرت صحيفة الغارديان البريطانية، من انزلاق الشرق الأوسط إلى حافة صراع إقليمي شامل، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي مقال تحليلي للكاتب “جوليان بورجر” بعنوان “الشرق الأوسط ينزلق إلى حافة صراع إقليمي واسع” استهل الكاتب مقالته بالقول إن الشرق الأوسط ظل ينزلق نحو شفا حرب إقليمية منذ الهجوم الذي نفذته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر و ما تلاه من هجوم إسرائيلي شرس في غزة.

وأضاف الكاتب أنه في غضون ساعات من اندلاع الحرب، بدأ حزب الله في لبنان بإطلاق النار على بلدات وقرى شمال إسرائيل، تضامناً مع الفلسطينيين، مما أدى إلى شن غارات جوية إسرائيلية على نقاط الحزب، كما هاجمت قوات الحوثيين في اليمن السفن الإسرائيلية أو التي لها علاقة بإسرائيل في البحر.

وتابع الكاتب في الوقت نفسه اندلعت احتجاجات في الضفة الغربية على قصف المدنيين في غزة، وسرعان ما سعى “المستوطنون اليهود المتطرفون” إلى ركوب موجة الغضب الإسرائيلي من خلال “الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وترويع سكانها”.

ولم تسلم القواعد الأمريكية في سوريا والعراق من هجمات متكررة من الجماعات المرتبطة بإيران، مما دفع بواشنطن إلى نقل حاملتي طائرات إلى المنطقة.

وبحسب الكاتب فإن مسارح الصراع هذه لديها القدرة على إشعال “حريق كبير” في الشرق الأوسط، وقد أظهرت الأيام القليلة الماضية كيف أن التصعيد، سواء كان مقصودا أم لا، يمكن أن يدفع إسرائيل إلى مواجهة مفتوحة مع إيران، ويجذب الولايات المتحدة أيضا.

وينقل الكاتب عن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، قوله في تصريح نُشر في صحيفة وول ستريت جورنال يعبر فيه عن وجهة نظر الكثيرين في الطرف المتشدد من المؤسسات الأمنية في كل من إسرائيل والولايات المتحدة بأنه “محكوم عليهم بمحاربة وكلاء إيران إلى أجل غير مسمى حتى ينتهي الأمر بمواجهة إيران مباشرة”.

وأضاف بينيت في المقال “يجب إسقاط إمبراطورية الشر الإيرانية، يجب على الولايات المتحدة وإسرائيل تحديد هدف واضح وهو إسقاط النظام الإيراني الشرير”.

ويرى بينيت أن هذا الأمر ليس اختياريا فحسب، بل إنه أمر حيوي لـ “سلامة وأمن الشرق الأوسط والعالم المتحضر برمته”.