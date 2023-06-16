الغارديان: كارثة غرق المهاجرين تكشف عدم قدرة ليبيا على الحد من الهجرة

قالت صحيفة الغارديان إنّ كارثة غرق سفينة المهاجرين أمام الشواطئ اليونانية تكشف عن عدم قدرة ليبيا المقسمة في الحد من تدفق اللاجئين.

وأضافت الصحيفة أنّ غرق السفينة قرب شواطئ اليونان يكشف عن فراغ السلطة المستمر في ليبيا، وعدم قدرة قادة البلد المنقسمين على الوفاء بوعودهم من أجل منع تجارة البشر.

وأوضحت الصحيفة أنّه من المدهش أنّ السفينة التي غرقت أبحرت من ميناء طبرق، وهي المدينة التي تعهد قادتها بمحاربة تهريب البشر وكل أشكال الهجرة غير الشرعية.

واستطاع 105 آلاف مهاجر الوصول إلى شواطئ إيطاليا عام 2022، أما هذا العام فقد وصل 54 ألف مهاجر حتى يونيو، وهو ضعف الرقم عن نفس الفترة من العام الماضي، وجاءت نسبة كبيرة منهم من شرق ليبيا.