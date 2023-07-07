«الغارديان»: مبعوث روسي لطمأنة «حفتر» وتأكيد استمرار وجود «فاغنر» بليبيا

كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية عن زيارة أجراها مبعوث روسي إلى خليفة حفتر في بنغازي بعد أيام من تمرد شركة «فاغنر» في روسيا.

وقالت الصحيفة إنّ المبعوث الروسي طمأن حفتر بأنّ موسكو ستبقي أكثر من ألفي مقاتل وفني وعامل من شركة «فاغنر» في ليبيا، وأنّه دعا خليفة حفتر إلى عدم القلق، مؤكدا آلية عمل «فاغنر» في ليبيا ستبقى كما كانت.

وقال المبعوث الروسي لخليفة حفتر، إنّ الأشخاص على الأرض وموارد المال من «دبي» والموارد المخصصة لليبيا ستبقى كما هي، وفق ما نقلته الصحيفة.

وتابعت الغارديان أنّ حركة عناصر فاغنر لم تتأثر بالصراع في موسكو، ولم يطرأ عليها أي تغيير، باستثناء نشر نحو 50 مقاتلا على الحدود الليبية السودانية.

وذكرت الغارديان أنّ لدى حفتر علاقة وطيدة بالمجموعة المرتزقة «فاغنر» ، حيث قاتلت إلى جانبه إبان هجومه على طرابلس خلال العام 2019 في أول ظهور واضح للمجموعة في ليبيا، بينما ترجح تقارير أممية حضور المجموعة الروسية في البلاد قبل ذلك.