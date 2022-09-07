الغارديان: مدير أعمال رئيسة وزراء بريطانيا كان يضغط على حكومة بلاده لصالح برلمان ليبيا

كشفت صحيفة الغارديان أن مؤسس شركة الضغط فولبروك ستراتيجي، مارك فولبروك الذي قد يتم تعيينه مديرا لأعمال رئاسة الوزراء البريطانية بقيادة ليز تراس كان يضغط على حكومة المملكة المتحدة نيابة عن مجلس النواب الليبي.

وأوضحت الغارديان أن المستشار السياسي فولبروك أسس شركته الخاصة في ربيع هذا العام، ومنذ ذلك الحين كان يضغط على حكومة المملكة المتحدة، وكان من بين عملائه مجلس النواب الليبي الذي حاول مرتين الإطاحة بحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا.

وقالت الصحيفة البريطانية إن البعض ينظر إلى مجلس النواب الليبي على أنّه أحد معوقات العملية الديمقراطية في ليبيا، وهو متحالف مع الحكومة المنافسة في شرق البلاد، التي تسعى للحصول على اعتراف من المملكة المتحدة وغيرها.

ولم توضح صحيفة الغارديان الدور الذي يمكن أن يلعبه مارك فولبروك فيما يتعلق بالأزمة الليبية إذا انضم إلى السلطة التنفيذية البريطانية الجديدة، ومع ذلك يرى البعض أنه إذا قبل وظيفة في حكومة تراس فسيكون أحد العقول السياسية الأكثر خبرة.