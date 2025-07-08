الغاز العربي في 2024.. قطر أولاً والسعودية تقترب بخطى استراتيجية

شهد إنتاج الغاز الطبيعي في الدول العربية تقلبات بارزة خلال عام 2024، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن منصة “الطاقة” تراجعًا طفيفًا في إجمالي الإنتاج العربي إلى 610.3 مليار متر مكعب، مقارنة بـ613.9 مليار متر مكعب في 2023.

ورغم هذا الانخفاض العام، سجلت سبع دول عربية زيادة ملحوظة في إنتاجها، تصدرتها السعودية التي حققت قفزة سنوية كبيرة بلغت 4.1 مليار متر مكعب بنسبة نمو 3.2%، لتصل إلى مستوى قياسي عند 121.5 مليار متر مكعب، مما يؤكد دورها المتنامي في قطاع الغاز العربي، وتعد السعودية ثاني أكبر منتج للغاز في المنطقة بعد قطر، التي تصدرت القائمة رغم تراجع طفيف في إنتاجها إلى 179.5 مليار متر مكعب مقابل 181 مليار في 2023.

وفيما يلي ترتيب أكثر الدول العربية إنتاجًا للغاز الطبيعي في 2024:

قطر: 179.5 مليار متر مكعب السعودية: 121.5 مليار متر مكعب الجزائر: 94.7 مليار متر مكعب الإمارات: 61.4 مليار متر مكعب مصر: 47.5 مليار متر مكعب سلطنة عمان: 45.3 مليار متر مكعب البحرين: 16.6 مليار متر مكعب الكويت: 14.9 مليار متر مكعب ليبيا: 14.3 مليار متر مكعب العراق: 11.9 مليار متر مكعب

تفاصيل الإنتاج والاتجاهات:

السعودية: تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز إنتاج الغاز، مدعومة بمشاريع ضخمة مثل حقل الجافورة الضخم للغاز غير التقليدي، الذي يمتلك احتياطيات هائلة تقدر بـ229 تريليون قدم مكعبة قياسية (6.48 تريليون متر مكعب) و75 مليار برميل مكثفات، ومن المخطط بدء الإنتاج من الحقل خلال 2025 بمعدل 200 مليون قدم مكعبة يوميًا، على أن يصل إلى ملياري قدم مكعبة بحلول 2030، مما سيحدث طفرة كبيرة في الإنتاج مستقبلاً.

تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز إنتاج الغاز، مدعومة بمشاريع ضخمة مثل حقل الجافورة الضخم للغاز غير التقليدي، الذي يمتلك احتياطيات هائلة تقدر بـ229 تريليون قدم مكعبة قياسية (6.48 تريليون متر مكعب) و75 مليار برميل مكثفات، ومن المخطط بدء الإنتاج من الحقل خلال 2025 بمعدل 200 مليون قدم مكعبة يوميًا، على أن يصل إلى ملياري قدم مكعبة بحلول 2030، مما سيحدث طفرة كبيرة في الإنتاج مستقبلاً. قطر: رغم تراجع إنتاجها قليلاً في 2024، إلا أن قطر متجهة لتعزيز إنتاجها في 2026 عبر تشغيل خط إنتاج الغاز المسال من مشروع تطوير حقل الشمال الشرقي بطاقة 32 مليون طن سنويًا، ما يعادل نحو 43.5 مليار متر مكعب.

رغم تراجع إنتاجها قليلاً في 2024، إلا أن قطر متجهة لتعزيز إنتاجها في 2026 عبر تشغيل خط إنتاج الغاز المسال من مشروع تطوير حقل الشمال الشرقي بطاقة 32 مليون طن سنويًا، ما يعادل نحو 43.5 مليار متر مكعب. الإمارات: شهدت زيادة ملحوظة في إنتاج الغاز بنسبة 10.8%، لتصل إلى 61.4 مليار متر مكعب، وهو أعلى مستوى في تاريخها، مع توجه واضح نحو تنمية موارد الغاز غير التقليدية.

شهدت زيادة ملحوظة في إنتاج الغاز بنسبة 10.8%، لتصل إلى 61.4 مليار متر مكعب، وهو أعلى مستوى في تاريخها، مع توجه واضح نحو تنمية موارد الغاز غير التقليدية. مصر: عانت من تراجع حاد في الإنتاج بنسبة 17%، بانخفاض 9.6 مليار متر مكعب ليصل إلى 47.5 مليار متر مكعب، وهو أدنى مستوى منذ 2016، ما يضع تحديات كبيرة أمام مصر في مجال الطاقة، رغم استثماراتها في الطاقة النووية ومشاريع أخرى.

عانت من تراجع حاد في الإنتاج بنسبة 17%، بانخفاض 9.6 مليار متر مكعب ليصل إلى 47.5 مليار متر مكعب، وهو أدنى مستوى منذ 2016، ما يضع تحديات كبيرة أمام مصر في مجال الطاقة، رغم استثماراتها في الطاقة النووية ومشاريع أخرى. الجزائر: سجلت انخفاضًا في الإنتاج بمقدار 6.8 مليار متر مكعب وبنسبة 7%، لتصل إلى أدنى مستوى منذ 2020، ما يعكس بعض الصعوبات التي تواجهها في قطاع الغاز.

سجلت انخفاضًا في الإنتاج بمقدار 6.8 مليار متر مكعب وبنسبة 7%، لتصل إلى أدنى مستوى منذ 2020، ما يعكس بعض الصعوبات التي تواجهها في قطاع الغاز. سلطنة عمان والبحرين والكويت: أظهرت هذه الدول زيادة في الإنتاج، حيث سجلت عمان نموًا بـ2.1 مليار متر مكعب، والبحرين بـ800 مليون متر مكعب، والكويت زيادة طفيفة.

أظهرت هذه الدول زيادة في الإنتاج، حيث سجلت عمان نموًا بـ2.1 مليار متر مكعب، والبحرين بـ800 مليون متر مكعب، والكويت زيادة طفيفة. ليبيا والعراق: ليبيا شهدت تراجعًا بسيطًا في الإنتاج، في حين ارتفع إنتاج العراق بمقدار 1.5 مليار متر مكعب، ما يعكس تحسناً في قطاع الطاقة العراقي.

السياق العالمي

عالميًا، ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 4.12 تريليون متر مكعب في 2024 مقابل 4.06 تريليون في 2023، في ظل الطلب المتزايد على الطاقة وانتعاش الاقتصادات العالمية بعد جائحة كورونا.

وبينما تواصل قطر صدارة الإنتاج العربي، تبرز السعودية كقوة صاعدة في قطاع الغاز مع مشاريع غير تقليدية تعد بتحولات استراتيجية كبيرة، في المقابل، تواجه مصر والجزائر تحديات واضحة في الحفاظ على مستويات إنتاج مستقرة، أما الإمارات وسلطنة عمان ودول أخرى، فهي تحقق نموًا مشجعًا يعكس تنوع مصادر الطاقة في المنطقة.