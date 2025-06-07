الغاز يزاحم النفط.. دول الخليج في الصدارة عربياً باستخدامه لتوليد الكهرباء

احتلت دول الخليج المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث نسبة استخدام الغاز في توليد الكهرباء خلال عام 2024، حيث اقتربت مساهمة الغاز من 100% في مزيج الطاقة لديها.

وجاءت دولة قطر في الصدارة بحصة 99.76% من الغاز ضمن مزيج توليد الكهرباء، تلتها البحرين بنسبة 99.75%. وفي المركز الثالث جاءت الجزائر بنسبة 99%، بحسب منصة “الطاقة”.

وحلت تونس في المركز الرابع بمساهمة تقارب 95% للغاز في الكهرباء، تلتها سلطنة عمان بنسبة 93.06%. بينما جاءت مصر في المركز السادس بنسبة 81.7%، وليبيا في المركز السابع بنسبة 76%.

وجاء الأردن في المركز الثامن بنسبة 73%، والإمارات في المركز التاسع بنسبة 72%. أما السعودية فاحتلت المركز العاشر بنسبة 62.7%، تليها العراق في المركز الحادي عشر بنسبة 58.2%، والكويت في المركز الثاني عشر بنسبة 51%.

وتعكس هذه البيانات اعتماد دول الخليج الكبير على الغاز كمصدر رئيسي للطاقة الكهربائية، إلى جانب توجهات بعض الدول العربية الأخرى لزيادة نسبة الغاز في مزيج الطاقة.