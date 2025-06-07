الغاز يزاحم النفط.. دول الخليج في الصدارة عربياً باستخدامه لتوليد الكهرباء

عين ليبيا | نُشر: السبت، 7 يونيو 2025 - 13:48 نُشر: السبت، 7 يونيو 2025 - 13:48
اقتصاد
سوشال ميديا
دولة قطر في الصدارة بحصة 99.76% من الغاز

احتلت دول الخليج المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث نسبة استخدام الغاز في توليد الكهرباء خلال عام 2024، حيث اقتربت مساهمة الغاز من 100% في مزيج الطاقة لديها.

وجاءت دولة قطر في الصدارة بحصة 99.76% من الغاز ضمن مزيج توليد الكهرباء، تلتها البحرين بنسبة 99.75%. وفي المركز الثالث جاءت الجزائر بنسبة 99%، بحسب منصة “الطاقة”.

وحلت تونس في المركز الرابع بمساهمة تقارب 95% للغاز في الكهرباء، تلتها سلطنة عمان بنسبة 93.06%. بينما جاءت مصر في المركز السادس بنسبة 81.7%، وليبيا في المركز السابع بنسبة 76%.

وجاء الأردن في المركز الثامن بنسبة 73%، والإمارات في المركز التاسع بنسبة 72%. أما السعودية فاحتلت المركز العاشر بنسبة 62.7%، تليها العراق في المركز الحادي عشر بنسبة 58.2%، والكويت في المركز الثاني عشر بنسبة 51%.

وتعكس هذه البيانات اعتماد دول الخليج الكبير على الغاز كمصدر رئيسي للطاقة الكهربائية، إلى جانب توجهات بعض الدول العربية الأخرى لزيادة نسبة الغاز في مزيج الطاقة.

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