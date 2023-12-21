«الغاوي» يبحث الاستفادة من التجربة الأردنية في الإسكان والتعمير

بحث وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية “أبوبكر الغاوي”، مع مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري الأردني “جمانة محمد عطيات” القضايا المتعلقة بالملكية العقارية، وإمكانية الاستفادة من التجربة الأردنية في اعتماد المخططات العمرانية والاستثمار العقاري لتوفير السكن الملائم.

وجرى خلال الاجتماع، الذي تم على هامش الدورة الـ40 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، والمنتدى الوزاري العربي الخامس للإسكان والتنمية الحضرية، مناقشة سبل التعاون بين الجانبين الليبي والأردني.