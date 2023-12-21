الغذاء العالمي يعلن تعليقا مؤقتا لعملياته في ولاية الجزيرة السودانية

أعلن برنامج الأغذية العالمي “تعليقا مؤقتا” للمساعدات الغذائية لبعض مناطق ولاية الجزيرة السودانية، وسط اتساع القتال إلى جنوب العاصمة السودانية الخرطوم وشرقها.

ونقلت رويترز عن البرنامج قوله في بيان “أن نحو 300 ألف شخص فروا من الجزيرة في غضون أيام عندما اندلعت اشتباكات هناك الأسبوع الماضي”.

وأشار إيدي روي، ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره في السودان، إلى أن الهيئة علقت تسليم المساعدات الغذائية في بعض المناطق بالجزيرة، بينما تعمل الفرق على مدار الساعة لتقديم المساعدات في المناطق التي لا يزال من الممكن تقديمها فيها.

وقال الجيش السوداني قبل يومين إن قواته انسحبت من مواقع في ود مدني بعد أن أدى دخول قوات الدعم السريع المنافسة المدينة إلى نزوح جماعي للمدنيين، وتبعد ود مدني نحو 170 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة الخرطوم، وهي مركز مساعدات وملجأ للنازحين داخليا، كما أنها عاصمة ولاية الجزيرة، وهي منطقة زراعية مهمة في بلد يواجه تفاقم الجوع.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة يوم الاثنين إن دخول قوات الدعم السريع إلى المدينة أدى إلى فرار قرابة 300 ألف شخص من المنطقة.