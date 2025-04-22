الغرامة 50 ألف ريال للمخالفين.. السعودية تدعو للالتزام بتعليمات الحج

دعت السلطات السعودية، “للالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة المرعية في المملكة”، محذرة “من فرض غرامات مالية على الوافدين المتأخرين عن المغادرة بعد انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول”.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية، “تطبيق غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، والترحيل بحق الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له”.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعادت “التذكير بالموعد النهائي المحدد لمغادرة جميع المعتمرين البلاد، بتاريخ 29 أبريل، الذي ستوقف فيه أيضاً إصدار تصاريح العمرة حتى 10 يونيو المقبل، مع منع الدخول أو البقاء في مدينة “على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة المرعية في المملكة”، كما كشفت عن “فرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، بحق شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين المتأخرة في الإبلاغ عن أي حاج أو معتمر لم يغادر بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته”.

كما أقرّتْ وزارة الحج والعمرة، في وقت سابق، “عدة ترتيبات وإجراءات استباقية لموسم حج هذا العام؛ بهدف المحافظة على سلامة الحجاج، وأدائهم الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة، مُشدِّدة على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات”، وجدَّدت وزارة الحج، “التحذير من أن محاولة أداء الفريضة بلا تصريح تُعدّ مخالفة للأنظمة والتعليمات، مشددة على وجوب الحصول على تصريح عبر منصة “نسك” بالتكامل التقني مع منصة “تصريح” الرقمية الموحدة لإصدار التصاريح”.

غرامة مالية تصل إلى (50,000) ريال بحق الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له.#لا_حج_بلا_تصريح pic.twitter.com/g9TI2wXBM3 — وزارة الداخلية 🇸🇦 (@MOISaudiArabia) April 22, 2025