القبض على سيدتين مصريتين تمتهنان السحر في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، القبض على ساحرتين بحوزتهما شعر نساء وقطن صحي وسلاح كلاشنكوف.

وحسب بيان صادر عن المديرية فإنه وأثناء تجوال أعضاء التحريات بالقرب من حديقة 23 يوليو ببنغازي، تمت مشاهدة سيدة تقوم بحرق بعض الأغراض وعند الاقتراب منها اتضح أنها تقوم بحرق أجزاء من شعر السيدات وقطن صحي.

وأضاف البيان تم ضبط المرأة ونقلها إلى المركز وبالتحقيق معها اتضح أنها مصرية الجنسية، وأفادت أنها تعمل مع امرأة كبيرة في السن مصرية أيضا، وتمتهن السحر والشعوذة.

وبتفتيش منزل السيدة الثانية عثر على العديد من الأدوات التي تستخدم في السحر والشعوذة بالإضافة إلى كمية كبيرة من شعر النساء ومبلغ مالي ومصوغات ذهبية وبندقية كلاشنكوف.

وتم القبض على السيدة الثانية، والتحفظ على المضبوطات لاستكمال التحقيق و اتخاذ الاجراءات اللازمة.