الغرياني لـ«عين ليبيا»: القضاء أثبت مسؤولية وزارة العدل عن جرائم المقابر الجماعية

قال محامي أهالي ضحايا المقابر الجماعية بترهونة أحمد الغرياني إنّ الدائرة المدنية الثامنة بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية أصدرت حكما بإثبات مسؤولية وزارة العدل عن جرائم المقابر الجماعية في ترهونة وتعويض ذوي الضحايا.

وتابع الغرياني في تصريح لـ«عين ليبيا» أنّ المحكمة تُحمل رئاسة الوزراء ووزارة العدل كمؤسسات المسؤولية المدنية المسؤولية في قضية وكيل النيابة صالح بوكليش الذي وجد بالمقابر الجماعية

وأوضح الغرياني أنّ محكمة شمال طرابلس ألزمت رئاسة الوزراء ووزارة العدل دفع 1.5 مليون دينار وأسقطت المسؤولية عن وزارة الداخلية، بحسب قوله.

واضاف الغرياني أنّ محكمة شمال طرابلس ستفصل الأسبوع القادم في قضية بنات عائلة هرودة اللاتي وجدنا بالمقابر الجماعية، والتي شغت الرأي العام.