الغصري لـ«عين ليبيا»: البنيان المرصوص في انتظار تعليمات السراج لانقاذ الفقهاء

وأضاف الغصري في تصريحه لـ «عين ليبيا» أنه بناء على تعليمات اللواء بشير القاضي أعلنت الغرفة استعدادها لانقاذ أهالي منطقة الفقهاء من بطش الدواعش.

مختتماً تصريحه لـ «عين ليبيا» بالقول:

“إن قوة البنيان المرصوص في انتظار تعليمات رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة لتتحرك فوراً”.

هذا وأقدمت عناصر داعش الإرهابية في وقت سابق على اقتحام بلدة الفقهاء وإضرام النار في مركز الشرطة ومحطة إرسال شبكة المدار للهاتف المحمول ما أدى لإنقطاع الشبكة وقامت بخطف عدد من الشُرطيين.

كما كشف المجلس البلدي في الجفرة أن مُنفذي الهجوم على البلدة التابعة لها استخدموا 25 آلية مسلحة مؤكداً تبعيتهم لتنظيم داعش الإرهابي مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص من بينهم نجل رئيس فرع منطقة الفقهاء