الغصري يؤكد لـ«عين ليبيا» وصول قوة من الأفريكوم إلى قاعدة مصراتة الجوية

أكد المتحدث الرسمي لقوة البنيان المرصوص اللواء محمد الغصري في تصريح خص به «عين ليبيا» وصول قوة من الأفريكوم للكلية الجوية مصراتة في إطار التعاون في مكافحة الدواعش.

حيث قال الغصري في تصريحه:

“نرحب بأي تعاون في هذا المجال”.

يُذكر أن قوة البنيان المرصوص في تعاون مستمر وتنسيق مع قوة الأفريكوم مند بداية تحرير مدينة سرت من تنظيم داعش.

هذا وكانت الطائرة «USAF» والتي تحمل على متنها الفريق الأمريكي المتعاون مع المجلس الرئاسي في مكافحة الإرهاب قد هبطت بقاعدة مصراتة الجوية السبت الماضي.

وعادت الطائرة إلى ليبيا بعد غياب دام لثلاثة أشهر بسبب خروج الفريق الأمريكي فور بدء عناصر حفتر عدوانهم على طرابلس، في إشارة لاستمرار اعتراف الحكومة الأمريكية بالسلطة الشرعية المتمثلة في المجلس الرئاسي.

وبحسب مصادر صحفية فإن الفريق الأمريكي الذي غادر البلاد قبل ثلاثة أشهر أبلغ الرئاسي بأنه سيعود للعمل من مصراتة وطرابلس لاستمرار التعاون بينهما في مجال مكافحة الإرهاب، موضحةً أن الشريك الوحيد لواشنطن فيما يخص مكافحة الإرهاب في ليبيا هو حكومة الوفاق.