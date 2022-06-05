«الغنوشي»: إغلاق مقر البرلمان بالدّبابات هو انقلاب واضح

قال رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي إنّ الدبابات التي تغلق مجلس النواب هي أكبر دليل على أن ما فعله الرئيس قيس سعيد هو انقلاب واضح.

وأوضح الغنوشي أنّ تونس تعيش في أزمة سياسية وحالة من الاستبداد، وأّن نهايتها ليست بعيدة، مؤكدا أنّ الحركة ستواصل مع شركائها إسقاط الانقلاب وما ترتب عليه من مراسيم مثلت انقلابا على الدستور، وفقا لقوله.

وتابع الغنوشي أنّه يجب على كل الأطراف التونسية يجب أن تلتقي لمجابهة خطر مشترك هو الانقلاب، مضيفا أنّ وسائل الإعلام كانت دائمة تحضر في البرلمان عكس ما يجري الآن من تعتيم.

وجدّد الزعيم السياسي التونسي دعمه للقضاة الذي أقالهم سعيد، معبرا إيّاه أنّه لم يعترف بسلطة القضاء واعتبرهم موظفين لديه.