الغنوشي: التونسيون تمسكوا بالثورة ومؤسسات الجمهورية

أشاد رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، بموقف الشعب الذي تمسك بمكسب الديمقراطية ورفض الانسياق وراء “دعوات الفوضى”.

جاء ذلك بعد فشل ما تُعرف بـ”جبهة الإنقاذ الوطني”، في إقناع المواطنين بالمشاركة في اعتصام يُنادي بحل البرلمان التونسي، الأحد الماضي.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن الغنوشي قوله، في كلمة بالبرلمان، إن “التونسيين تمسكوا بالثورة ومؤسسات الجمهورية بينها البرلمان، رغم اهتزاز ثقتهم فيها”.

وأضاف أن “الشعب كان واضحا في رفض الانسياق وراء دعوات الفوضى والتأزيم الصادرة عن جهات لا تعترف بالديمقراطية ولا تؤمن بها”.

كما ندد الغنوشي بما يتعرض له البرلمان والنواب مما وصفه بـ”الحملة الشعواء” من قِبل “من يضادون الثورة والديمقراطية في تونس”.

وتابع يقول: “هذه الحملة بلغت ذروتها بالدعوة لتغيير النظام وحل البرلمان ووصف المجلس بشتى النعوت في محاولات طائشة لتوتير العلاقات بين السلط العمومية”.