الغنوشي.. الوفاق الوطني هي الحكومة الشرعية في ليبيا

صرح رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، أن “الحكومة الوفاق الوطني هي الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا”.

وقال الغنوشي: “إن حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج هي “الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا” ولا وجود لشرعية دائمة.

وجاءت تصريحات الغنوشي هذه على هامش انعقاد الدورة 40 لمجلس شورى حركة “النهضة” التي تُشكل 54 مقعدا بالبرلمان التونسي من بين 217.

وتأتي هذه التصريحات، عقب زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد، لفرنسا، حيث أعلن أن شرعية حكومة “الوفاق” الليبية برئاسة فائز السراج، “مؤقتة”، و”قائمة على الشرعية الدولية”.

وتكتسب حكومة السراج شرعيتها من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية في 2015.