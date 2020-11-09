الغنوشي: تونس ستكون منطلقاً للشركات الدولية التي ستتولى تعمير ليبيا

قال رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي، إن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية رسالة إيجابية للديمقراطية في العالم.

وأضاف الغنوشي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي التونسي أمس الأحد: “دعم تونس هو سياسة أمريكية، ليست سياسة حزب بل سياسة دولة، الدولة الأمريكية تدعم الانتقال الديمقراطي وترى فيه أقل كلفة من غيره”.

وأردف: “تونس بقطع النظر عمن نجح أو من سينجح ستظل مدعومة أمريكيا خاصة بعد الترتيبات التي توضع لليبيا اليوم، وهذا زاد من المكانة الاستراتيجية لتونس”.

وتابع: “هناك زحف نحو ليبيا ليس بالدبابات بل بالشركات، وستكون تونس منطلقا لهذه الشركات الدولية، التي ستتولى تعمير ليبيا وهذا حظ لتونس يجب أن تستفيد منه”.

واستطرد: “وجود الديمقراطيين في الحكم أحسن بطبيعة الحال وسيزكي هذه السياسة”.

وشدد رئيس البرلمان التونسي على أن “نجاح الديمقراطيين في الانتخابات الأمريكية هو رسالة إيجابية للديمقراطية في العالم”.