الغنوشي: لم آت للحكم على ظهر دبابة

قال رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي، إنه لم يأت للحكم على ظهر دبابة.

جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها الغنوشي اليوم الخميس، بعد فشل تمرير لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي خلال الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم.

وأضاف رئيس البرلمان التونسي أنّ ما حدث هو انتصار للديمقراطية التونسية ولكل من شارك في ملحمة الديمقراطية التونسية.

وذكر الغنوشي أن تونس بحاجة إلى مزيد من ترسيخ الحريات والحوار.

وشدّد على جديّة عمل مجلس النواب ومصادقته على عدد من القوانين مثل قانون الاقتصاد التضامني وقانون تشغيل المعطلين على العمل لمدة أكثر من 10 سنوات.

وأردف يقول: “هذا المجلس يعمل كخلية نحل، بينما كان في القبل مثل الڤزرنة مع احترامنا للثكنات”.

وأسقط مجلس نواب الشعب التونسي لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وانتهت الجلسة العامة المخصّصة لسحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، اليوم الخميس، بسقوط اللاّئحة وبقاء الغنوشي برئاسة البرلمان.

وتم التصويت على تثبيت الثقة في رئيس البرلمان بـ16 صوتا مقابل تصويت 97 نائبا على سحب الثقة منه، وهو ما يعني سقوط اللائحة بسبب عدم الحصول على 109 صوتا التي ينص عليها الدستور، وليجدد بذلك نواب البرلمان التونسي الثقة بالغنوشي رئيساً للبرلمان.

ووفقاً للدستور والنظام الداخلي للبرلمان التونسي، يتطلب تمرير لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان توفر الأغلبية المطلقة من الأصوات (109 من مجموع 217 نائباً).

وبهذا التصويت يحتفظ راشد الغنوشي بمنصبه في رئاسة مجلس نواب الشعب.

وكان مكتب مجلس نواب الشعب التونسي، صادق في وقت سابق، على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وحدد المجلس تاريخ 30 يوليو الجاري لعرضها على الجلسة العامة.

ويتزعم الغنوشي البالغ من العمر 78 عاماً حزب النهضة منذ تأسيسه قبل أربعة عقود.

وترشح للمرة الأولى لانتخابات تشريعية في أكتوبر 2019، وانتُخِب نائباً ثم رئيساً للبرلمان.