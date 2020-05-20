الغنوشي «يهنئ» السراج باستعادة قاعدة الوطية

هنأ رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، يوم الثلاثاء، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، فائز السراج، باستعادة قاعدة “الوطية” العسكرية، وأعرب عن “ارتياحه لعودة القاعدة الاستراتيجية” القريبة من حدود تونس إلى الشرعية”.

وتأتي التهنئة غداة إعلان السيطرة بشكل كامل على قاعدة “الوطية” الاستراتيجية، غرب العاصمة طرابلس، وانسحاب قوات خليفة حفتر منها.

وأكد رئاسة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في بيان، إن السراج تلقى اتصالا هاتفيا من الغنوشي تناول مستجدات الوضع في ليبيا.

وقال الغنوشي أنه “لا حل عسكريا للصراع في ليبيا”، مشددا على “ضرورة العودة للمسار السياسي”بحسب البيان.

وأضاف أن تونس “تتأثر مباشرة بكل ما يحدث في ليبيا، ويهمها عودة الأمن والاستقرار للبلاد”.

من جهته، أعرب السراج عن “الشكر والامتنان لمشاعر الأخوة التي أبداها الغنوشي”، مشيدا بـ”عمق العلاقات وحرص تونس على أمن واستقرار ليبيا”، كما أعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون بين البلدين.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تنازع قوات حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليًا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.