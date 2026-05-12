الغوج: التحديات الصحية تتطلب تنسيقاً عابراً للحدود

بحث وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الغوج، مع المدير الإقليمي لمركز أفريقيا لمكافحة الأمراض والوقاية منها Africa CDC سبل تعزيز الأمن الصحي القاري وتطوير الشراكة التقنية بين الجانبين، وذلك خلال اجتماع عقد في ديوان وزارة الصحة الليبية بحضور وكيل الوزارة لشؤون المستشفيات ومدير مكتب التعاون الدولي.

وأعرب وفد Africa CDC عن تقديره للتقدم الذي حققه المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، مشيداً بدوره في دعم المنظومة الصحية الوطنية وإدارة ملف مكافحة الأوبئة والأمراض السارية، بما يجعله نموذجاً على مستوى الإقليم.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الحيوية المشتركة، شملت تبادل الخبرات في مجالات رصد الأمراض والاستجابة للطوارئ الصحية، إلى جانب بحث آليات تعزيز الربط المعلوماتي بين ليبيا وAfrica CDC لضمان سرعة تدفق البيانات المتعلقة بالأمن الصحي.

كما شمل النقاش تطوير برامج تدريبية متخصصة تستهدف رفع كفاءة الكوادر الطبية والبحثية الليبية، عبر التعاون مع خبرات أفريقية ودولية، بما يسهم في تعزيز الجاهزية الصحية وتطوير الأداء المؤسسي.

وأكد وزير الصحة الليبي محمد الغوج أن الوزارة تعمل وفق رؤية تنفتح على العمق الأفريقي، مشيراً إلى أن التحديات الصحية العابرة للحدود تتطلب تنسيقاً مستمراً وتعاوناً وثيقاً بين الدول والمؤسسات الصحية الإقليمية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارة الصحة الليبية لتوسيع آفاق التعاون الدولي، وتطوير منظومة الصحة العامة بما يتماشى مع المعايير العالمية في مكافحة الأمراض وتعزيز نظم الوقاية والاستجابة.