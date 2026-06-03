الغوج: نؤسس لـ«نظام صحي وقائي» يبدأ من المدرسة

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، عن إطلاق برنامج الصحة المجتمعية “الزائر الصحي” والاستراتيجية الوطنية للصحة والتغذية المدرسية للفترة 2026–2030، وذلك خلال احتفالية موسعة أقيمت تنفيذًا لتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبد الحميد الدبيبة، بإيلاء قطاعي الصحة والتعليم أولوية قصوى والاستثمار في العنصر البشري.

وجرت الفعالية تحت شعار «أسر أكثر صحة.. متعلمون أكثر صحة.. مجتمعات أكثر قوة»، في إطار رؤية حكومية تربط بين الرعاية الصحية الأساسية والتطور التعليمي والنمو المجتمعي.

وشهدت الاحتفالية حضورًا رفيع المستوى، تقدمه وزير الصحة الدكتور محمد الغوج، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، ووزير التربية والتعليم الدكتور محمد القريو، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الحكومة والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، إلى جانب عدد من مسؤولي قطاعي الصحة والتعليم وخبراء دوليين.

وأكد وزير الصحة الدكتور محمد الغوج خلال كلمته أن إطلاق برنامج “الزائر الصحي” والاستراتيجية الوطنية للصحة المدرسية يمثلان حجر زاوية في رؤية الحكومة لبناء نظام صحي وقائي متكامل يبدأ من المدرسة والأسرة، موضحًا أن التوجه لا يقتصر على تقديم العلاج، بل يهدف إلى ترسيخ ثقافة وقائية مستدامة تضمن بيئة تعليمية صحية وآمنة تدعم التحصيل العلمي، وفق أحدث المعايير والبروتوكولات الدولية.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية الممتدة حتى عام 2030 إلى توحيد الجهود الحكومية والدولية لوضع إطار عمل متكامل يضمن جودة الرعاية الطبية والغذائية المقدمة للطلاب داخل المؤسسات التعليمية في مختلف البلديات، بينما يرتكز برنامج “الزائر الصحي” على تعزيز الرقابة الوقائية والكشف المبكر عن الأمراض، ونشر الثقافة الصحية بين الطلاب والأسر.

كما أكد القائمون على البرنامج أن الشراكة مع منظمة “اليونيسيف” ستسهم في دعم الكوادر الوطنية وبناء قدرات العناصر الطبية والطبية المساعدة، بما يتماشى مع خطط دولة ليبيا لتطوير الخدمات العامة وتعزيز جاهزية القطاع الصحي والتعليمي.