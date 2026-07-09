الغوج: نقدر جهود منظمة «الصحة العالمية» في دعم القطاع

استقبل وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد الغوج، الدكتور أحمد زويتن، ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا، بمناسبة انتهاء مهام عمله ممثلًا للمنظمة في البلاد، في لقاء تناول مسار التعاون بين وزارة الصحة والمنظمة خلال الفترة الماضية.

وقالت وزارة الصحة إن الوزير أعرب عن تقديره للدكتور أحمد زويتن، مثمنًا جهوده وإسهاماته في دعم القطاع الصحي الليبي، وتعزيز الشراكة بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية.

وأكد وزير الصحة أن التعاون مع المنظمة أسهم في دعم عدد من المجالات الصحية، من بينها تطوير الخدمات الصحية، وبناء القدرات، والاستجابة للتحديات التي تواجه القطاع الصحي في ليبيا.

وأشاد الوزير خلال اللقاء بما اتسمت به فترة عمل ممثل منظمة الصحة العالمية من تعاون مثمر وروح مهنية عالية، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه المقبلة.

من جانبه، أعرب ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا الدكتور أحمد زويتن عن شكره وتقديره لوزارة الصحة على التعاون والدعم الذي حظيت به المنظمة خلال فترة عمله، مؤكدًا استمرار التزام المنظمة بدعم القطاع الصحي في ليبيا وتعزيز مجالات التعاون المشترك.