الغوج: هدفنا تقديم «خدمة طبية» قريبة وسريعة للمواطن

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، افتتاح مجمعات العيادات النموذجية في مدن غريان والزاوية والخمس، وذلك ضمن خطة “عودة الحياة” الهادفة إلى تطوير قطاع الرعاية الصحية الأولية وتعزيز وصول الخدمات الطبية إلى المواطنين.

وأوضح وزير الصحة محمد الغوج أن هذه المجمعات تمثل جيلًا جديدًا من المرافق الصحية المتكاملة، جرى تجهيزها وفق مواصفات طبية حديثة، لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة تسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات الكبرى.

وأشار إلى أن المجمعات الصحية الجديدة صُممت لتكون مراكز قريبة من السكان، تقدم خدمات سريعة وذات جودة عالية، بما يعزز كفاءة النظام الصحي ويضمن وصول الرعاية إلى مختلف المناطق.

وأكد الوزير أن افتتاح هذه المرافق يأتي ضمن رؤية استراتيجية لتطوير شبكة الرعاية الصحية الأولية في ليبيا، موضحًا أن الوزارة ماضية في تنفيذ خططها لتحديث البنية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات.

كما أشاد بالدعم المقدم من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مؤكدًا أن هذه المشاريع تأتي ضمن برنامج “عودة الحياة” الذي يهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية في مختلف القطاعات.

وأضاف أن هذه الخطوات تمثل انتقالًا نحو نظام صحي أكثر كفاءة، يركز على تحسين جودة الخدمة وتقريبها من المواطن، مع تعزيز قدرات المرافق الصحية في مختلف المدن.