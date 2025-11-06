الغوج يبحث احتياجات المرافق الصحية في تاجوراء

بحث وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية والمكلّف بمهام الوزير، الدكتور محمد الغوج، رفقة رئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، المهندس سامي العبش، وعددٍ من الإدارات المعنية بالوزارة، احتياجات المرافق الصحية ببلدية تاجوراء.

وجاء ذلك في إطار تنفيذ تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، واستكمالاً لمخرجات الاجتماع التنسيقي الحكومي الأخير الذي ترأسه وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، السيد محمد الشهوبي.

وعُقد الاجتماع في مستشفى القلب تاجوراء، بحضور عميد البلدية، ومديري مستشفى تشخيص وعلاج أمراض الكلى، والمركز الوطني للقلب تاجوراء، وإدارة الخدمات الصحية تاجوراء، ومستشفى الإسعاف والطوارئ تاجوراء.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على سير العمل داخل الأقسام الطبية والفنية، وتقييم الاحتياجات التشغيلية، بالإضافة إلى متطلبات استكمال المشاريع القائمة.

وأكد الدكتور الغوج خلال الاجتماع على حرص وزارة الصحة لتعزيز التنسيق مع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، بهدف الإسراع في استكمال المشاريع الصحية الحالية وتذليل الصعوبات لضمان جاهزية المرافق.

كما أكد على أهمية تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بما يتماشى مع رؤية حكومة الوحدة الوطنية في تحسين مستوى الخدمات الصحية في مختلف البلديات.