الغوج يبحث تعزيز التعاون مع «المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض»

عقد وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية المكلّف بمهام الوزير، الدكتور محمد الغوج، اجتماعًا مع المدير الإقليمي لإقليم الشمال بالمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وسام منقولة، وذلك لبحث آليات التنسيق والتعاون المشترك في مجال مكافحة الأمراض.

وتناول اللقاء سُبل دعم وتطوير المشاريع الصحية المشتركة، وتعزيز جهود مكافحة الأمراض العابرة للحدود، إلى جانب مناقشة آفاق التعاون في مجالات الوقاية والرصد الوبائي، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتطوير قدراتها على مستوى الإقليم.