ليبيا ومصر تبحثان تعزيز الشراكة الصحية

بحث الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية والمكلّف بمهام الوزير محمد الغوج يوم الخميس مع السفير المصري لدى ليبيا تامر الحفني سبل تعزيز الشراكة الصحية بين البلدين خلال لقاء عُقد في مقر ديوان الوزارة في طرابلس، وتركزت المناقشات على الملفات الصحية ذات الأولوية ومسارات التعاون المشترك.

وتناول الجانبان برامج التطوير والدعم في القطاع الصحي، وركز الحوار على رفع كفاءة نظم الرعاية الصحية وتبادل الخبرات والتدريب، إضافة إلى تفعيل الاتفاقيات المشتركة، بما يمهد للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في البلدين.

كما تطرق الاجتماع إلى استعدادات وزارة الصحة لعقد اجتماع وزراء الصحة العرب المتوقع انعقاده في طرابلس الأسبوع المقبل، والذي يمثل محطة رئيسية لترسيخ رؤية عربية موحدة في قضايا الصحة العامة وتعزيز قدرات النظم الصحية والاستجابة لحالات الطوارئ في المنطقة.