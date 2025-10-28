الغوج يبحث مع «الصحة العالمية» تنفيذ المشاريع المشتركة

عقد وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوحدة والمكلّف بمهام الوزير محمد الغوج، اجتماعًا مع ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس البعثة في ليبيا أحمد زويتن، بحضور فريق من الوزارة وفريق من المنظمة، وذلك بدعوة من منظمة الصحة العالمية لمناقشة سبل تعزيز التعاون وتوحيد الجهود في تنفيذ الاستراتيجيات والمشروعات الصحية المشتركة.

وأكد الغوج أهمية تطوير الشراكة مع المنظمة ودعم البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية في مختلف المناطق، وشدد على ضرورة توحيد الجهود بين الأطراف الوطنية والدولية لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع الصحي.

وأبدى فريق منظمة الصحة العالمية استعدادهم الكامل للعمل مع وزارة الصحة في تنفيذ الخطط الوطنية وتطوير النظام الصحي،

وأشاروا إلى حرص المنظمة على مواصلة دعمها الفني واللوجستي بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا للاجتماع الذي شهد إطلاق إطار تنسيق التعاون في القطاع الصحي، والذي يهدف إلى توحيد جهود الشركاء المحليين والدوليين تحت قيادة وزارة الصحة، وتعزيز التكامل والتنسيق لضمان استجابة صحية فعّالة وشاملة تخدم المواطنين في جميع المناطق.