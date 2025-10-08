«الغوج» يبحث مع وزير الصحة السوري سبل تعزيز التعاون بين البلدين

بحث وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الغوج، في العاصمة الأردنية عمان، مع وزير الصحة السوري، مصعب العلي، سبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين.

وجاء ذلك خلال لقاء جمعهما على هامش الدورة الثامنة لمؤتمر وزراء الصحة في منظمة التعاون الإسلامي.

وتناول اللقاء مجالات عدة تشمل تبادل الكوادر والخبرات الطبية، تدريب الأطر الصحية الليبية، وتطوير منظومات الاستجابة في القطاعات الصحية الهشة.

كما تم مناقشة القصور والمشاكل المشتركة في أنظمة الرعاية الصحية، وسبل التغلب عليها من خلال خطط تعاون تدريجية تعتمد على تبادل المعرفة والدعم الفني.

وأكد الوزير العلي استعداد سوريا لتعزيز التعاون الصحي مع ليبيا، خصوصاً في مجالات التأهيل الطبي وإدارة الأزمات الصحية، مشدداً على أهمية التضامن الصحي بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات المشتركة.

من جانبه، أعرب الغوج عن رغبة ليبيا في الاستفادة من التجربة السورية الغنية في بناء القدرات الطبية، مشيراً إلى أن ليبيا تواجه نقصاً حاداً في الكوادر الطبية القادرة على تلبية احتياجات القطاع الصحي.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية التواصل المستمر وتشكيل فرق متابعة تقنية بين الوزارتين لضمان تحويل ما تم مناقشته إلى خطوات عملية في المستقبل القريب.

ويُعد هذا اللقاء خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون الصحي بين سوريا وليبيا، وفتح أفق شراكات بناءة تسهم في دعم القطاع الصحي الليبي وتعزيز التضامن العربي في المجال الطبي.