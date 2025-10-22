الغوج يتابع أوضاع «العيادات المجمعة» في طرابلس

عقد وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية– المكلّف بمهام الوزير، الدكتور محمد الغوج، يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، اجتماعًا مع مديري عدد من العيادات المجمعة في مدينة طرابلس، شملت زاوية الدهماني، الحرية الفرناج، طريق المطار، غوط الشعال، البدري، قرطبة، وأبوسليم.

وشارك في الاجتماع مديرو إدارات الخدمات الصحية، والتفتيش والمتابعة، والتخطيط والمتابعة بالوزارة، حيث جرى استعراض سير العمل داخل العيادات، والصعوبات التي تواجهها، مع التأكيد على أهمية استمرار العمل بنظام اليوم الكامل لضمان تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بشكل منتظم.

كما ناقش الحضور احتياجات العيادات من الكوادر الطبية والطبية المساعدة، وبحث مقترحات تدوير العاملين لتعزيز كفاءة الأداء، إضافة إلى استعراض الجوانب الفنية ومستلزمات التشغيل والصيانة للأجهزة الطبية.

وتناول الاجتماع أيضًا الإجراءات الخاصة بالإفراجات المالية للعاملين، وسبل تحسين بيئة العمل لضمان استقرار الخدمات الصحية في هذه المرافق الحيوية.