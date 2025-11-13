«الغوج» يتابع المشروعات الصحية والتنموية في بني وليد والمردوم وتنيناي

شارك وكيل عام وزارة الصحة والمكلّف بمهام الوزير بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور محمد الغوج، في اجتماع تنسيقي عقد بمدينة بني وليد والمردوم وتنيناي، برئاسة وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الحكومة، محمد الشهوبي، وبحضور مدير عام شركة الكهرباء ومدير عام مستشفى بني وليد العام وعدد من مديري الإدارات والمراكز الإدارية والخدمية بالبلديات.

وجاء الاجتماع تنفيذًا لتعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، المهندس عبد الحميد الدبيبة، بمتابعة سير المشروعات الخدمية والتنموية في مختلف المدن.

وناقش المجتمعون التحديات والصعوبات التي تواجه البلديات الثلاث في مجالات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والطرق والمرافق العامة، واستعرضوا المشروعات الجاري تنفيذها والمتوقفة، وسبل تفعيلها واستكمالها بما يحقق النفع المباشر للمواطنين.

كما تم استعراض المشروعات التي تم استكمالها ضمن خطة “عودة الحياة”، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز البنية التحتية في المناطق المختلفة.

في السياق ذاته، أجرى الدكتور الغوج جولة ميدانية موسّعة لعدد من المرافق الصحية بمدينة بني وليد، شملت مستشفى الظهرة للنساء والولادة، ومستشفى بني وليد العام، ومستشفى الشمالية القروي، ومركز غسيل الكلى والجراحة، ومجمع عيادات بني وليد، للاطلاع على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة واحتياجاتها التشغيلية والفنية والبشرية، والاستماع إلى ملاحظات الكوادر الطبية والإدارية حول أبرز التحديات اليومية.

وأكد الدكتور الغوج حرص وزارة الصحة على معالجة المختنقات وتسريع استكمال المشاريع الجارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار الاستجابة المباشرة لتوصيات رئيس الوزراء وترسيخ نهج حكومة الوحدة الوطنية في متابعة تنفيذ المشاريع التنموية والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في مختلف مناطق ليبيا.