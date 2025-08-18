«الغوج» يتابع ميدانياً تركيب مضخات الأنسولين للأطفال بمستشفى الجلاء

أجرى وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بحكومة الوحدة الوطنية بمهام الوزير، الدكتور محمد الغوج، زيارة ميدانية إلى مستشفى الجلاء بطرابلس لمتابعة أعمال تركيب مضخات الأنسولين الحديثة للأطفال المصابين بداء السكري، وذلك في إطار خطة الوزارة الرامية إلى تعميم هذه التقنية العلاجية على مستوى البلاد.

واطّلع الدكتور الغوج خلال الجولة على مراحل تنفيذ برنامج التركيب، إضافة إلى البرنامج التدريبي المُصاحب، الموجّه للكوادر الطبية المشرفة على متابعة المرضى، مؤكدًا على أهمية ضمان استمرارية توريد مشغلات المضخات وتوسيع نطاق الاستفادة منها في كافة المراكز التخصصية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن البرنامج الوطني للعلاج التكنولوجي للسكري، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع اللجنة الفنية المختصة وإدارة المعدات والمستلزمات والأجهزة الطبية، تعزيزًا لتوجهات الدولة نحو الارتقاء بجودة الرعاية الصحية، وتوفير أحدث الوسائل العلاجية للمواطنين، وخاصة الأطفال، في مختلف المناطق الليبية.