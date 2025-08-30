«الغوج» يتفقد عدداً من المرافق الصحية في المنطقة الغربية

أجرى وكيل عام وزارة الصحة المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية بمهام الوزير، الدكتور محمد الغوج، جولة ميدانية مفاجئة في ساعات متأخرة من الليل، شملت عددًا من المرافق الصحية في المنطقة الغربية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بشأن المتابعة المستمرة لأداء القطاع الصحي وضمان جاهزيته على مدار الساعة.

وشملت الجولة التفقدية كلًا من مستشفى صبراتة التعليمي، مستشفى العجيلات العام، مستشفى صرمان التعليمي، معهد الأورام صبراتة، مصرف الدم صبراتة، والعيادة المجمعة العلاقة، حيث رافقه خلالها مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة.

وتهدف هذه الزيارة إلى الاطلاع المباشر على واقع الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ومتابعة سير العمل داخل أقسام الطوارئ، ومدى توفر الكوادر الطبية والمستلزمات الأساسية، إلى جانب تقييم أداء المرافق التخصصية مثل مراكز الأورام وبنوك الدم.

وتندرج هذه الجولة ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي يجريها الدكتور الغوج، في إطار حرص وزارة الصحة على تعزيز جودة الخدمات الصحية وضمان استمراريتها بكفاءة في مختلف الأوقات والمناطق.